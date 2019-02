Wat is er aan de hand met David Goffin? Derde nederlaag op vijf wedstrijden in 2019 en meteen uitgeschakeld in Montpellier

David Goffin (ATP-21), als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde, werd woensdag in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Montpellier (524.340 euro) in de tweede ronde uitgeschakeld door de Serviër Filip Krajinovic (ATP-72). In 1 uur en 28 minuten maakte die er tweemaal 6-4 van.

Voor Goffin betekende het de derde nederlaag op vijf wedstrijden in 2019. Ook in Doha verloor hij zijn eerste wedstrijd en op het Australian Open ging de 28-jarige Luikenaar er in de derde ronde uit. Vorig jaar was Goffin nog halvefinalist in het Zuid-Franse Montpellier.