Barcelona kan niet winnen van Real Madrid in gesloten Clasico, ingevallen Messi kan tij niet keren

FC Barcelona heeft de heenwedstrijd van de halve finale in de Copa del Rey in eigen Camp Nou niet kunnen winnen van aartsrivaal Real Madrid. De Koninlijke kwam vroeg op voorsprong en verder dan de gelijkmaker van Malcom na rust kwam Barça niet meer, ondanks de inbreng van de niet-fitte Lionel Messi: 1-1. De terugwedstrijd wordt op 27 februari in Bernabeu gespeeld

Geen Thomas Vermaelen bij de thuisploeg, waar Lionel Messi deze week sukkelde met een blessure aan de rechterdij en op de bank begon.

Foto: AFP

Zonder zijn sterspeler miste Barcelona zijn start en Real Madrid nam de wedstrijd meteen in handen. En al na zes minuten stond de 0-1 op het bord: Benzama legde aan de tweede paal perfect terug op Lucas Vazquez, die goed voor zijn man kroop en scoorde.

GOOAAL | Lucas Vazquez opent al vroeg de score in Camp Nou!



#BarçaRealMadrid - pic.twitter.com/tCOPhtos5L — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 februari 2019

De wedstrijd was nog geen tien minuten oud toen Sergio Ramos tegen een (onvermijdelijke) gele kaart liep, weliswaar na een lichte obstructiefout. Voorin was de 18-jarige Vinicius een gesel voor de Barça-defensie maar maakte in de zone van de waarheid niet altijd de juiste keuzes. Barcelona was zoekende, leed onnodig balverlies en moest zelfs het balbezit laten aan de Koninklijke, dat hoog druk zette en snel omschakelde.

Na twintig minuten mocht Malcom dan toch eens alleen op Navas afgaan maar de Braziliaan geraakte niet voorbij de doublure van Thibaut Courtois en werd bovendien afgevlagd voor (nipt) buitenspel. Op het halfuur dan toch een eerste keer Barça: eerst kopte Piqué over doel en even later kopte Rakitic op de lat. Op de counter verzuimden Vinicius en Benzema om de 0-2 te maken.

DUBBELE KANS | Rakitic kopt op de lat en op de counter verzuimen Vinicius en Benzema om de 0-2 te maken!



#BarçaRealMadrid pic.twitter.com/L6izFx4t7S — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 februari 2019

De thuisploeg voerde met de rust in zicht de druk op maar Navaz ging ook goed plat op een prima plaatsbal van Suarez.

Leo kan tij niet keren

Messi bleef ook na rust aanvankelijk op de bank maar Barcelona ging toch hoger spelen en eiste de bal op. De tweede helft bleef echter op slot, tot Sergio Alba zich op gang trok. Navaz redde aanvankelijk nog de meubelen, Suarez trapte de rebound nog op de paal maar Malcolm was goed gevolgd om de gelijkmaker binnen te werken.

GOOOAAAL | Malcom maakt gelijk voor Barcelona!



#BarçaRealMadrid 1-1 pic.twitter.com/mWKhPxrpu1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 februari 2019

Na een dik uur spelen mocht Messi onder luid applaus invallen en kon de wedstrijd écht beginnen. Arturo Vidal werd ook van de bank geroepen en ook Real Madrid legde de kaarten op tafel met de inbreng van Gareth Bale en Casemiro.

Alleen al de aanwezigheid van Messi leek even voor paniek te zorgen bij de Madrilenen maar uitgespeelde kansen bleven uit en zo bleef iedereen toch wat op zijn honger zitten. Tot een ver uitgekomen Ter Stegen de bal in de voeten van Benzema speelde, maar Bale verprutste de unieke kans.

De al bij al tegenvallende Clasico eindigde zo op een logische 1-1. De terugwedstrijd wordt op 27 februari in Bernabeu gespeeld, amper drie dagen later staat alweer de volgende Clasico op het programma: dan ontvangt Real opnieuw de aartsrivaal in de competitie.