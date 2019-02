De winter lijkt voorbij in Limburg. Enkel de laatste week van februari zouden we nog een langere periode met vriesweer en sneeuwbuien krijgen, al is zelfs dat niet zeker. Voor de komende dagen stijgt het kwik overdag richting de tien graden, weliswaar met regen. Maar gelukkig zal ook de zon haar duit in het zakje doen.