Kleine paniek om kapotte schaatsschoen van Bart Swings

Een etmaal voor aanvang van de wereldkampioenschappen schaatsen in het Duitse Inzell brak er enige paniek uit in het kleine Belgische kamp. De rechterschaatsschoen van Bart Swings vertoonde een mankement. Bij de hiel was de verbinding met de schaats losgeschoten.

LEES OOK. Schaatsers hebben op WK in Oostenrijk last van te veel sneeuw (en moeten improviseren)

Foto: Photo News

Met hulp van de Australische sprinter Daniel Greig, een erkend materiaalspecialist, kon het euvel woensdag worden verholpen. Swings werkte in de late middaguren een laatste test af. “Ik geloof dat het goed is hersteld”, liet hij weten. “Die schoenen zijn dit seizoen nieuw. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. Maar ik heb er links ook al problemen mee gehad.”

“Een beetje paniek was het wel”, erkende coach Jelle Spruyt. In de ochtend was er rekening mee gehouden dat Swings de wereldtitelstrijd op reserveschaatsen zou afleggen “Dat zou voor zijn gevoel toch een nadeel zijn”, aldus Spruyt.

De Rus Alexander Rumyantsev is donderdag de rechtstreekse tegenstander van Swings op de 5.000 meter. Het paar lootte de achtste rit. De Nederlander Sven Kramer, al jaren ‘s werelds beste schaatser op deze afstand, rijdt in de zevende tegen de Italiaan Davide Ghiotto. In het tiende en laatste paar schaatst Kramers land- en teamgenoot Patrick Roest. De jonge wereldkampioen bij de allrounders komt uit tegen de Duitser Patrick Beckert.