RTBF jaagt Olivier Deschacht weg met vervelende gokvraag

Olivier Deschacht wil nog altijd niet praten over de gokaffaire die hem boven het hoofd hangt. Dat mocht RTBF-journalist Erik Libois ervaren toen hij de 37-jarige verdediger op Daknam ging interviewen voor het programma ‘Sur le Gril’.

Olivier Deschacht werd in 2017 veroordeeld tot 24.000 euro boete omdat vanop zijn gok­account, aangemaakt in 2006, meerdere keren was gegokt op wedstrijden van zijn toenmalige ploeg Anderlecht. Deschacht en zijn advocaat Luc Deleu vechten dat vonnis echter aan, het zou zijn jongere broer Xavier zijn die de gokaccount gebruikte, en de zaak is dus nog hangende.

En de zaak ligt duidelijk nog erg gevoelig bij Deschacht want toen RTBF-journalist Erik Libois naar het einde van een uitgebreid interview dat thema aansneed, liep het mis.

Libois doet zijn relaas op de website van RTBF: “Helemaal aan het einde van een interview dat zonder de minste hapering had plaatsgevonden, brachten we het onderwerp aan - wat plagend en een beetje provocerend zoals gebruikelijk is bij interviews voor ‘Sur le Gril’ - met de volgende vraag: “De volgende wedstrijd van 3 maart Lokeren-Anderlecht zal een belangrijk moment voor je zijn, ben je van plan om op deze wedstrijd te wedden?” Tot onze verbazing stapte Deschacht op, staarde ons boos aan en beëindigde het gesprek door haastig de kamer te verlaten.”