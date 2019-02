Indrukwekkende beelden van zandstorm in Australië

Woensdag werd de Australische stad Kerang even 'opgeslorpt' door een indrukwekkende zandstorm. Luchtfotograaf Zac Cartwright twijfelde niet en maakte deze prachtige beelden met zijn drone. "Ik heb nog nooit zo een stofwolk gezien in mijn leven", verteld Zac aan Reuters.

Stofwolken komen vaak voor in Australië zeker in het droge binnenland, maar minder in bevolkte gebieden. Zandstormen ontstaan bij een combinatie van sterke wind, droge grond, lage vochtigheidsgraad in de lucht en een instabiele atmosferische druk.