Oostende geeft beslissende wedstrijd uit handen en is uitgeschakeld in Champions League basketbal

Oostende heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 1/8ste finales van de Champions League basketbal. In de beslissende wedstrijd tegen het Franse Straatsburg ging het na één verlenging onderuit met 94-100. Na de reguliere speeltijd en een onwaarschijnlijk slot stond het 83-83. De Belgische kampioen is wel zeker van het opvangnet en de 1/8ste finales van de FIBA Europe Cup. Net als Straatsburg overigens, want het was het Litouwse Neptunas Klaipeda dat het laatste ticket voor de play-offs greep. Antwerp Giants kwalificeerde zich vorige week wel al als eerste Belgische ploeg voor de volgende ronde op het kampioenenbal.

Fieler en Maric stuurden Oostende naar een 12-6-voorsprong. In het openingskwart slaagde Straatsburg er niet in een driepunter aan te tekenen maar het beheerste wel de rebound. Met drie vrijworpen bracht Eddie de bezoekers aan 26-27 voorop. Zes punten op rij van reus Fall dwongen Gjergja aan 26-33 tot een time-out. Van dat verschil bleven aan de rust (36-40) vier eenheden over. Onmiddellijk duwden Green, Fall, Serron en Lang naar 38-50 door. Met een paar bommen gaf Fieler zijn team nieuwe zuurstof: 46-52. Djordjevic bombardeerde nog naar 53-56 maar aan het halfuur bedroeg de achterstand opnieuw zes punten: 55-61. Straatsburg rook de zege (61-70) maar Djurisic (2) en vooral Mwema (3) injecteerden nieuwe spankracht in het duel: 69-70 met nog 4’19” op de klok.

Quentin Serron doet het

Twee heerlijke assists van Djordjevic lieten Djurisic en Fieler toe te driepunteren. De score kantelde naar 77-73 met nog 2’17” te spelen. Op een dunk van Djurisic (79-73) zetten Traoré (2) en Lang (3) een nieuwe remonte in. De spanning steeg ten top bij 79-78 en nog 45 seconden. Schwartz knalde een bom (82-78) binnen maar Fieler benutte slechts één van zijn twee vrijworpen. Met zijn enige bom van de avond dwong Serron in de laatste seconde bij 83-83 een verlenging af.

In die extra tijd pakte Straatsburg met zeven vrijworpen en twee bommen tijdens minder dan drie minuten uit: 85-96. Boeken toe. De zege hielp Straatsburg want Klaipeda won tegen Bayreuth en kwalificeert zich zo voor de playoffs van de Champions League.

Oostende eindigt met zeven zeges uit veertien speeldagen pas als zesde in poule D en kent donderdag zijn tegenstander in de Round of Sixteen van de FIBA Europe Cup.

OOSTENDE: (35 op 69 waarvan 10 op 21 driepunters, 14 op 22 vrijworpen, 23 fouten) LASISI 7-2-0, DJORDJEVIC 4-3-2, KESTELOOT 3-0-0, FIELER 6-14-1, MARIC 2-0-0, Williams 8-2-0, Schwartz 3-5-0, Mwema 0-6-2, Desiron 2-0-0, Djurisic 1-15-4.

STRAATSBURG: (35 op 68 waarvan 9 op 26 driepunters, 21 op 25 vrijworpen, 22 fouten) SERRON 2-7-4, EDDIE 9-5-3, GREEN 5-8-2, LANG 1-11-6, FALL 10-3-2, Nzeulie 4-1-0, Goulmy 0-0-0, Traoré 9-8-0.

KWARTS: 19-17, 17-23, 19-21, 28-22, 11-17