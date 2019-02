Bree -

De werken aan het centrum van Bree worden minstens anderhalf jaar uitgesteld. Dat komt omdat het geld op is. Maaseik en Bree moeten immers de rekening betalen voor de lege pensioenkas van het Medisch Centrum Noord-Oost Limburg. Dat fusieziekenhuis zet dus een flinke rem op de uitgaven in Bree. Nationaal hangt er zo een pensioenbom van tien miljard euro boven de lokale besturen. Er volgt nog wel een uitspraak voor de rechtbank in Tongeren en dat in november van dit jaar.