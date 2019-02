Diepenbekenaar Manu Nys is al 50 jaar voorzitter van Kempische Regionale: “Paardensport is geen elitaire sport en mag dat nooit worden”

De champagnekurken hebben geknald, dinsdagavond in het Woutershof in Kuringen. Niet omdat amazone ‘Huppelepup’ met haar paard ‘Tita Tovenaar’ de jumping van Mechelen had gewonnen maar omdat de Kempische Regionale vijftig jaar bestaat. Vijf-tig jaar asjeblieft. Een halve eeuw. En dat met al die tijd dezelfde voorzitter aan ’t roer: de inmiddels gepensioneerde tandarts Manu Nys uit Diepenbeek. Een gouden bruiloft pur sang dus. Normaal gezien een voorval dat foto en onderschrift waard is in onze Buurtkrant. Maar in dit geval snakkend naar een paginagroot verhaal op de sportbladzijden.