Hasselt -

Tom Cox, directeur van de Hasseltse school Kindsheid Jesu roept de klimaatspijbelaars op om op woensdagnamiddag in Brussel te betogen. Dat geeft volgens hem een nog sterker signaal dan telkens te willen spijbelen op donderdag. In Hasselt tolereert men spijbelgedrag alvast niet. Leerlingen van de school die naar Brussel trekken worden ingezet bij allerlei schoolacties rond het milieu of riskeren strafstudie.