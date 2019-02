Jachthond zwaargewond na aanval door everzwijn tijdens drukjacht

Zonhoven -

Na een drukjacht dinsdag aan natuurgebied De Teut in Houthalen en Zonhoven is speurhond Xeno zwaargewond geraakt toen hij werd aangevallen door een everzwijn. Zijn toestand is nog altijd kritiek. “We hopen dat het nog goed komt”, zegt baasje en vrijwilliger bij het nazoekteam Jos Keyers. Voor de drukjacht werden de jagers ook al geconfronteerd met enkele gesaboteerde hoogzitters.