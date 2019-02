Tom Van De Putte uit Ham is auditeur in VS voor winkelketen Lidl: “Amerikanen sparen niet, ze geven uit”

Ham -

Winkelketen Lidl is in de Verenigde Staten volop in groei. Eén van de vijf die bij Lidl USA de interne kwaliteit bewaakt, is een Limburger. Tom Van De Putte uit Ham doet dat werk nu bijna een jaar. Nog beter nieuws voor de 27-jarige handelsingenieur. Sinds eind januari is hij eindelijk herenigd met zijn Oost-Vlaamse vriendin Micheline. Zij werkt nu ook voor Lidl USA. Samen wonen ze in Arlington. Aan de overzijde van de Potomacstroom blinkt de Amerikaanse hoofdstad, Washington D.C. Maar Arlington zelf is nog deelstaat Virginia. “Ooit in Amerika kunnen wonen en werken, was eigenlijk een kinderdroom”, zegt Tom.