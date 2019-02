Ex-prof Wim Mennes is 42 jaar intussen, maar hij zet nog altijd fraai de lijnen uit op het middenveld bij RC Peer. Het leverde hem de titel op van maandwinnaar in 2A. “In tegenstelling tot vroeger, voel ik een wedstrijd ’s anderdaags wel in de benen, maar stoppen is toch niet voor morgen”, lacht Mennes, die nochtans werkt aan een trainerscarrière.