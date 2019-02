Ysaline Bonaventure waarschuwt in Fed Cup: “Françaises zijn sterker dan vorig jaar”

Zaterdag en zondag nemen de Belgische tennissters het in Luik in de eerste ronde van de Fed Cup op tegen Frankrijk. Vorig jaar werden ze in hetzelfde stadium met 3-2 uitgeschakeld door de Françaises. Elise Mertens (WTA-21), Alison Van Uytvanck (WTA-50), Kirsten Flipkens (WTA-53) en Ysaline Bonaventure (WTA-134) zijn dus op revanche belust. “Maar de Françaises zullen wel nog sterker zijn dan vorig jaar”, waarschuwde Bonaventure woensdag op een persmoment.

Foto: Photo News

“Vorig jaar traden ze aan zonder Caroline Garcia (WTA-19) en Alizé Cornet (WTA-51) en dat zijn toch twee belangrijke speelsters. Deze keer komen ze met hun best mogelijke team naar Luik. Op papier, op basis van de ranking, zijn ze alleszins beter dan het team van vorig jaar. Gelukkig is in de Fed Cup alles mogelijk, elke wedstrijd moet gespeeld worden.”

Het Belgische team is exact hetzelfde als dat van vorig jaar in Mouilleron-le-Captif (Vendée). De kapitein is wel nieuw. Flipkens is de enige van het Belgische vietal die in het verleden al met Johan Van Herck werkte. “Hij was vijftien jaar terug mijn coach. Voor mij niets nieuw dus. Johan is een heel positief ingesteld iemand. Het grote voordeel is dat hij als kapitein van het Davis Cup-team al veel ervaring opdeeed. Dit is een goede zaak voor ons team.”