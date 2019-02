Schaatsers hebben op WK in Oostenrijk last van te veel sneeuw (en moeten improviseren)

Onder het zwaar besneeuwde dak van de Max Aicher Arena worden de komende dagen de wereldkampioenschappen schaatsen afgewerkt. Meer dan een meter hoog is de sneeuwlast. “Voor instortinggevaar zijn we niet bang”, zegt Hubert Graf van het organisatiecomité. “We hebben het sterkste dak van Inzell.”

Nu is Inzell niet meer dan een vlek op de kaart van Beieren, 4.700 inwoners, vlak bij de Oostenrijkse grens, dertig kilometer van Salzburg. Ondanks de sneeuw is het plaatsje in ieder geval goed bereikbaar. Langs de wegen van het Zuid-Duitse schaatsoord zijn de sneeuwbergen echter metershoog. De afgelopen weken was het absoluut onmogelijk in de omgeving een fietstraining te doen, in afwisseling met het draaien van rondjes op de schaats op de overdekte ijspiste en zwaar werk in het krachthonk. Bart Swings heeft het probleem opgelost door zijn fiets op een standaard op het balkon van zijn appartement te plaatsen en zo de spieren wakker te maken.

Mathias Vosté is op het WK de tweede schaatser uit België. Vosté moest deze week even de ontgoocheling van een tegenvallend optreden tijdens de wereldbekerwedstrijden in Hamar verwerken. De achttiende plaats op de 1.500 meter was ver onder zijn niveau. “Op snel ijs komt Mathias beter tot zijn recht”, zegt zijn coach, de Australische Desly Hill. “Dat weet hij. Daardoor heeft dat resultaat in Hamar hem niet mentaal aangetast.”

Vosté komt zaterdag op de 1.000 meter voor het eerst in actie. Een dag later volgt dan de 1.500 meter. Voor de 500 meter, vrijdag, staat Vosté op de reservelijst. Swings begint het toernooi donderdag met de 5.000 meter, op de laatste dag start hij op de 1.500 meter en de massastart.

Belgische vrouwen zijn er niet op het WK. De jongste jaren was Jelena Peeters de vaste vertegenwoordiger. Zij beëindigde vorig seizoen haar loopbaan. Uit het inline skaten dringen nieuwe talenten zich wel op. Na een paar maanden training scherpte Stien Vanhoutte deze week in Heerenveen haar beste tijd op de 500 meter aan tot 40.69 seconden. Dat is niet meer dan negen honderdsten boven het nationale record van Peeters, dat overigens in internationaal opzicht niet veel betekent. Eind volgende week testen twee andere inliners, Sandrine Tas en Anke Vos, zich in Inzell op de 1.500 meter. Als zij die afstand binnen 2:10 voltooien, mogen ze volgend seizoen meedoen aan wereldbekerwedstrijden op de ploegachtervolging en de massastart. Op lange termijn is het doel om met een ploeg op de Olympische Winterspelen te starten. In Swings, de skeeleraar die medaillewinnaar op de olympische schaatsbaan werd, hebben ze het juiste voorbeeld.