Scheidsrechter Frederik Geldhof faalt nu ook derde keer voor fysieke proeven

Scheidsrechter Frederik Geldhof is dinsdagavond in Tubeke opnieuw niet geslaagd voor zijn fysieke proeven, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag. Het is al de derde keer dit seizoen dat de West-Vlaming zich zonder succes aan de scheidsrechterstesten waagt.

Net als bij de vorige twee pogingen bleek de sprintproef te moeilijk voor de 42-jarige Geldhof. Daarbij moeten scheidsrechters zes opeenvolgende sprintjes van 40 meter trekken en die telkens afleggen in zes seconden.

Ook vorig seizoen had Geldhof moeite om het vereiste fysieke niveau te halen. De scheidsrechter faalde in eerste en tweede zit. Pas bij zijn derde poging in februari 2018 slaagde hij voor de fysieke testen. Dat lukte nu dus niet, waardoor hij in het seizoen 2018-2019 helemaal niet meer in actie kan komen.

Volgens scheidsrechtersbaas Johan Verbist neemt een teleurgestelde Geldhof nu even de tijd om te bekijken hoe het verder moet met zijn loopbaan als ref. Wellicht zet hij weldra definitief een punt achter zijn scheidsrechterscarrière.

Geldhof was de enige scheidsrechter uit 1A en 1B die op 17 juli vorig jaar niet slaagde voor zijn examens. Op 23 augustus faalde hij bij de herkansingen.