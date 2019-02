Genk -

De brandweer van Genk is momenteel in het Albertkanaal aan het zoeken naar een voertuig dat mogelijk in het water is terechtgekomen. Dat zou gebeurd zijn in het verlengde van de Munsterenstraat in Genk, gelegen achter het bedrijf Zeppelin. De precieze omstandigheden zijn nog niet bekend en het is evenmin duidelijk of er ook daadwerkelijk iets of iemand in het kanaal ligt.