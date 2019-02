Meer dan 3.000 aanwezigen op uitvaart OHL-belofte Ali Tercan (17)

Heusden-Zolder -

Meer dan 3.000 mensen hebben deze namiddag de uitvaart van Ali Tercan (17) bijgewoond aan de Selimiye-moskee in Heusden-Zolder. De moskee was veel te klein om alle aanwezigen onderdak te geven, en dus volgden vele honderden de begrafenis ook in de buitenlucht. Er was ook een grote delegatie van OH Leuven, de voetbalploeg waarvoor Ali voetbalde als belofte. Ali Tercan is vervolgens begraven op het islamitisch kerkhof in Heusden-Zolder. De Heusdenaar was maandag bezweken aan de verwondingen die hij opliep bij een zwaar ongeval op 21 januari.