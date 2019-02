Mathieu van der Poel heeft geen last van decompressie na wereldtitel, Toon Aerts voelde wel naweeën van WK

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) stak woensdag in Maldegem zijn 28e seizoenszege op zak. Van decompressie was bij de kersverse wereldkampioen hoegenaamd geen sprake. “We hebben een heel klein feestje gehad na het wereldkampioenschap, maar niet overdreven”, verklaarde de 24-jarige Nederlander. “Ik vind Maldegem een leuke cross en ik ben blij dat ik hier nog eens kon winnen.”

“Door de regen was het parcours echt glad en dat maakte het wel bijzonder technisch”, vervolgde Mathieu van der Poel. “Ik was op gewone tubes gestart. Daardoor kon ik in de bochten net iets minder risico’s nemen. Naarmate het parcours veranderde door de regen besloot ik toch te wisselen en met Rhino’s te rijden. Ik kon zo meer kracht zetten op de glibberige ondergrond en vooral veel sneller door de bochten gaan. Ik ga nu nog enkele wedstrijden in het veld afwerken en dan volgt na een korte rustperiode mijn wegseizoen.”

Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal) was tevreden met de tweede plaats. “Ik sluit met een goed gevoel deze cross af. Van der Poel was andermaal te sterk voor ons. Bij elke tempoversnelling van de wereldkampioen moest ik alle zeilen bijzetten. Dat kon niet blijven duren. Toen ik voelde dat ik mijn beste pijlen al had verschoten, wou ik mij concentreren op de tweede plaats. Twee weken terug moest ik door een voedselvergiftiging Hoogerheide nog laten schieten, nu loopt alles weer naar behoren, ook na een goed WK.”

In tegenstelling tot Van der Poel voelde Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions) wel de naweeën van het WK. “Ik vond echt wel moeilijk de focus. Het was zelfs zo erg dat ik in Maldegem bijna vergat op te warmen. Het WK is zo’n aparte koers en dan was er nog de terugkeer naar huis. Het is altijd een beetje wennen na een WK. Toch was ik nog op weg naar de tweede plaats, maar net als op het wereldkampioenschap viel ik in de slotronde.”