Extra concert Praga Khan en Lords Of Acid

Het concert van Praga Khan en Lords Of Acid, de bands met Maurice Engelen als spilfiguur, op vrijdag 17 mei in De Casino in Sint-Niklaas is uitverkocht. Engelen kondigde vandaag een extra concert aan.

Praga Khan bestaat 30 jaar en om die verjaardag te vieren kondigde Engelen eerder een exclusieve double bill aan: Praga Khan en Lords Of Acid samen op één avond. Omdat de tickets snel de deur uit waren, komt er een extra concert op woensdag 22 mei, ook in concertzaal De Casino. Tickets kosten 30 euro en zijn verkrijgbaar via www.decasino.be.