Mathieu van der Poel en titelverdediger Niki Terpstra hebben hun wildcard voor Ronde van Vlaanderen beet

De Ronde van Vlaanderen krijgt naar goede traditie ook in 2019 een sterk deelnemersveld aan de start. Op 7 april verwelkomen organisatie en supporters de 18 WorldTour-teams en 7 ProContinentale ploegen met een wildcard op de Grote Markt in Antwerpen. De wildcards gingen dit jaar naar teams uit België, Frankrijk en Nederland: Mathieu van der Poel en titelverdediger Niki Terpstra zijn daar uiteraard ook bij.

Niemand wil dé voorjaarsklassieker op Vlaamse bodem missen en dus vaardigen de 18 WorldTourteams hun sterkste kasseienselectie af voor een strijd over 267 km, met onder meer Deceunick – Quick-Step dat, na winst voor Gilbert en Terpstra, voor het derde jaar op rij op zoek gaat naar succes in Vlaanderens Mooiste. Ook CCC Team en Lotto Soudal, ploegen van respectievelijk Greg Van Avermaet en Tiesj Benoot, gaan de strijd aan met BORA-hansgrohe van ex-winnaar Peter Sagan.

Zeven wildcards

De wildcards gingen onder andere naar de Belgische ploegen Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty Gobert Cycling Team en Corendon-Circus, dat Mathieu van der Poel z’n eerste Ronde van Vlaanderen laat rijden.

Ook krijgen vier buitenlandse teams een uitnodiging om op 7 april naar hartje Antwerpen af te zakken voor de start van het grootste wielerfeest van het jaar. De Franse ploegen Direct Energie,met titelverdediger Niki Terpstra, Cofidis, Solutions Crédits en Vital Concept-B&B Hotels zijn erbij. Het laatste plekje is gereserveerd voor het Nederlandse team Roompot-Charles.

25 teams zullen uitmaken wie in Oudenaarde het publiek als winnaar van de Ronde van Vlaanderen mag toespreken. De lijst met deelnemers maken we later bekend, maar het is hoe dan ook wachten tot 7 april 2019 om te weten wie Niki Terpstra zal opvolgen als winnaar van de 103e Ronde van Vlaanderen.

“Mathieu van der Poel zal wielergeschiedenis willen schrijven”

“De wildcards die voor 2019 zijn uitgedeeld, brengen een van de sterkste selecties ProContinentale ploegen die we ooit gezien hebben aan de start”, zegt koersdirecteur Scott Sunderland. “Deze teams zijn heel goed voorbereid en willen koste wat kost een goede prestatie neerzetten in de Ronde van Vlaanderen. Niki Terpstra, winnaar in 2018, is kopman van zijn nieuw team, Direct Energie, en zal op jacht gaan naar een tweede opeenvolgende overwinning. De jongere landgenoot van Terpstra, Mathieu van der Poel, de kersverse wereldkampioen veldrijden, zal zijn eigen wielergeschiedenis willen schrijven door ooit de Ronde van Vlaanderen te winnen, zoals zijn vader Adrie dat deed in 1986.”

“Naast de twee andere Belgische teams, Wanty-Gobert Cycling Team en Sport Vlaanderen – Baloise, krijgen we ook de Franse teams Cofidis, Solutions Crédits en Vital Concept – B&B Hotels, en de oranjehemden van Roompot-Charles aan de start. Zoals altijd zullen deze teams gedreven zijn en een belangrijke rol in de wedstrijd spelen. Ze zullen klaar zijn om te strijden vanaf het startschot.”