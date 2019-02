Isbells en Pinegrove op Little Waves

Festival Little Waves in C-mine Cultuurcentrum Genk heeft drie nieuwe namen aangekondigd. Het gaat om Pinegrove, Isbells en Annabel Allum.

Isbells, de groep rond Gaëtan Vandewoude, heeft een nieuwe plaat klaar: ‘Sosei’ (uit op 1 maart) zal live te horen zijn op het Little Waves Festival dat op zaterdag 13 april plaatsvindt in C-mine Cultuurcentrum in Genk. Ook de Amerikaanse indieband Pinegrove en de Britse Annabel Allum werden aan de affiche toegevoegd. Eerder maakte Little Waves al namen bekend als Whispering Sons, Portland, Ryley Walker, Crayon Sun en Marissa Nadler. De early bird tickets zijn ondertussen allemaal de deur uit. Tot 23 maart kan je nog tickets kopen aan 28 euro. Isbells speelt ook een try-out op donderdag 7 februari in Café Café in Hasselt. Meer info: www.littlewaves.be