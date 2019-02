Waarom ‘De Dag’ al weken onze dag maakt: “Het beduusde knuusje blijkt psychopatisch meesterbrein”

Een ongemeen spannend scenario, wendingen die je tot op het puntje van je stoel krijgen en acteerprestaties die je bij het nekvel grijpen. Nu na Telenetabonnees ook doorsnee tv-kijkend Vlaanderen het einde van ‘De Dag’ bereikt, kunnen we het definitief stellen: deze serie staat in Vlaanderen op eenzame hoogte. Voor wie zijn ‘Dag’ nog niet aanvatte: sla de bladzijde om, want we trekken een resem spoilers van onder onze hoodie.