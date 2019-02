Na afloop van ‘Alleen Elvis’ blijft Canvas ook in 2019 de traditie van lange en diepgaande gesprekken op zaterdag verder zetten. Jan Leyers blaast ‘Nachtwacht’ nieuw leven in, het spraakmakende late night debatprogramma dat liep van 2003 tot 2005.

‘Nachtwacht’ was destijds een van de meest toonaangevende debatprogramma’s in Vlaanderen. Iedere week debatteerden Jan Leyers en zijn drie gasten gedurende drie kwartier over é ...