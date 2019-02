Geraint Thomas bevestigt dat hij Ronde van Italië laat schieten

Titelverdediger Geraint Thomas zet ook in 2019 alles op de Ronde van Frankrijk Foto: Photo News

Geraint Thomas verschijnt niet aan de start van de Ronde van Italië. De Brit richt zich volledig op de Tour de France. Dat bevestigde hij aan de BBC

“Het was verleidelijk, maar ik wil mijn kansen op een goede prestatie in de Tour niet in gevaar brengen. Als titelverdediger wil ik topfit aan de start te verschijnen”, liet hij optekenen. Ploeggenoot Chris Froome, viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, bevestigde eerder ook al niet mee te doen aan de Giro. Team Sky, de ploeg van Thomas en Froome, trekt naar Italië met het Colombiaanse talent Egan Bernal als kopman.

Froome had eerder aan Cycling Weekly al zijn vertrouwen in Bernal uitgesproken: “Egan heeft enorm veel maturiteit voor zijn jonge leeftijd en kan erg goed de koers lezen. Ik geloof dat hij de Giro meteen kan winnen.”

De 102e editie van de Giro d’Italia start 11 mei met een 8,2 kilometer lange klimtijdrit in Bologna.