Appartementsgebouw van zeven verdiepingen ingestort in Istanboel

In Istanboel zijn woensdag bij de instorting van een zeven verdiepingen tellend appartementsgebouw meerdere mensen gewond geraakt. Over dodelijke slachtoffers is er voorlopig geen informatie.

Een iemand kon vanonder het puin worden bevrijd, aldus CNN Türk. Volgens de zender TRT waren in de woonblok 43 bewoners geregistreerd. Hoeveel er op het ogenblik van de instorting thuis waren, is nog niet duidelijk.

Televisiebeelden tonen hoe tientallen hulpverleners over de grote brokstukken klauteren. Het gebouw in het stadsdeel Kartal aan de Aziatische kant van de Turkse grootstad was in de namiddag om een nog niet achterhaalde reden plotseling ingestort.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE