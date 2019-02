Mathieu van der Poel pakt eerste zege in regenboogtrui, Wout van Aert eindigt seizoen met teleurstelling in Maldegem

Mathieu van der Poel heeft de Brico Cross in Maldegem gewonnen. Dat deed hij na een spannende snelle wedstrijd. Van der Poel reed twee ronden voor de finish weg van Aerts, Vanthourenhout en Van der Haar. Wout van Aert schoot bij de start uit zijn pedaal en speelde nooit een rol in de wedstrijd. Hij werd in zijn laatste cross van het seizoen achtste.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel en Belgisch kampioen Toon Aerts gingen meteen goed van start. Van Aert, voor het eerst in zijn zwarte ploegtrui mistte de boot en moest achtervolgen. Het waren Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout, de jongens van Marlux-Bingoal die het tempo vooraan bepaalden in de eerste ronde. Maar niet veel later zijn het Van der Poel en Vanthourenhout die de rest op een aantal lengtes zetten. Van der Haar kon de sprong naar het leidersduo maken en zette zich meteen op kop, maar hij kon niet beletten dat de achtervolgers (Iserbyt, Aerts en David van der Poel) opnieuw de aansluiting konden maken.

Halfweg koers deelde Van der Poel een eerste prik uit, maar veel ruimte krijgt hij niet van Van der Haar en Vanthourenhout. Vanthourenhout zat met de overwinning in zijn hoofd en knalt naar het wiel van Van der Poel en met nog drie rondes te gaan konden ook Van der Haar en Aerts opnieuw aansluiten. Aerts zette zich op kop en een dikke twee ronden van het eind Vanthourenhout en Van der Haar op afstand rijden. Van der Poel kon volgen en ging na een knappe zandpassage opnieuw over Aerts. Dat was het beslissende moment voor de wereldkampioen.

De achtervolgers konden hem niet meer bijbenen. Van der Poel won de eerste wedstrijd in zijn wereldkampioenen trui en zet zijn zegereeks gewoon verder. “Het was een gladde wedstrijd en ik reed op gewone banden. Daardoor kon ik mijn bochten niet goed nemen toen ik de eerste keer een gaatje had.” Van der Poel wisselde halfweg koers naar een grover bandenprofiel en sloeg twee ronden voor het eind opnieuw een gat. “Dit is een parcours waar het niet zo moeilijk is om een voorsprong uit te breiden eens je een gat hebt.”

Vanthourenhout werd tweede, Aerts derde. Van der Haar lag in de laatste honderden meters nog op medaillekoers, maar ging tegen de vlakte in de laatste ronde. “In de laatste ronde dacht ik nog dat ik wel weer vierde zou worden. Ik kon ook niet zo snel over de balken springen als de andere, maar toen ik zicht kreeg op een medaille ben ik nog nooit zo snel over de balken gereden. In de laatste bocht reed ik te dicht op het wiel van Vanthourenhout. Hij slipte wat in de laatste bocht waardoor ik viel en de medaille verloren was”, zegt Van der Haar meteen na de finish.

Uitslag:

1. Mathieu van der Poel

2. Michael Vanthourenhout

3. Toon Aerts

4. Lars van der Haar

5. David van der Poel

6. Eli Iserbyt

7. Michael Boros

8. Wout van Aert

9. Tom Meeusen

10. Felipe Orts

