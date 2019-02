Verrassende nieuwjaarsdrink bij Neos

Hechtel-Eksel - Donderdag 10 januari trokken meer dan 100 Neos-leden naar de Geer om elkaar Nieuwjaar te wensen, maar ook waren ze toch allemaal een beetje nieuwsgierig naar de verrassing die het bestuur ditmaal voor hen in petto had.

Om de verrassing pas op het laatste ogenblik te laten uitlekken, werd de receptie uitzonderlijk in de cafétaria gehouden. In zijn nieuwjaarsboodschap gaf de voorzitter aan dat “een goede gezondheid” meer inhoudt dan het ontbreken van ziekte of het hebben van een lichamelijke beperking. Ook sociaal contact is zeer belangrijk om zich gezond te voelen en laat dat nu net een van de doelstellingen van Neos zijn. De aanwezigheid van zoveel leden was hiervan het directe bewijs.

Verder vond hij dat 2018 op veel vlakken een vrij hectisch jaar was: internationaal dreigende handelsoorlogen, de problemen rond de Brexit, natuurrampen in diverse vormen, hittegolven, bosbranden, overstromingen. Mensen verliezen de moed, trekken hun gele, rode of groene hesjes aan en komen op straat om hun ontevredenheid te uiten. Toch moeten we blijven geloven in de vooruitgang en 2019 op ons af laten komen met al zijn nieuwe kansen en nieuwe dromen. Hij vatte zijn betoog samen in volgende boodschap: herinner gisteren, droom van morgen maar leef vandaag.

En dan was het eindelijk tijd voor de verrassing. Neos had hiervoor Erna Siebens uitgenodigd. Erna verwierf vooral bekendheid als costumiëre, zo werkte ze zowel voor de VRT als VTM, maar ook Studio 100 en het Ballet van Vlaanderen deden beroep op haar. Ook voor de film Pauline en Paulette zorgde ze voor de kledij, ze ontving hiervoor zelfs een internationale prijs op het filmfestival in Pescara. Het stopzetten in 2005 van de subsidiëring voor musicals noodzaakten haar andere wegen in te slaan. Sedertdien biedt ze een 4-tal speelse voordrachten aan. Neos koos voor haar absolute topper 'Van String tot string', een ludieke geschiedenis van de lingerie van bij de Egyptenaren tot op vandaag. De hilariteit, het gegiechel en gelach gaven aan dat de Neos leden het optreden wel konden smaken. Vooral de exemplaren uit een niet zo ver verleden riepen bij velen nostalgische herinneringen op aan de lingerie van hun jeugd of deze van moeder of grootmoeder. De start van 2019 was voor Neos alvast geslaagd.