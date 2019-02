Zorgwekkend: octopus gebruikt afval als schuilplaats

Amateurbeelden van Eric Desmet tonen hoe het afval in de oceaan invloed heeft op verschillende dieren. Octopussen maken van het vuil gebruik om te schuilen, maar dat is duidelijk niet de bedoeling. "Ik duik wel vaker in de Franse Rivièra en het is niet de eerste keer dat ik dit zie", zegt de 55-jarige duiker, "Natuurlijk proberen we de rommel uit de zee te verwijderen, want dieren kunnen zich eraan verwonden, maar in de zomer is er gewoon meer afval hier." Deze schokkende beelden laten zien hoe de opkomst van plastic in de oceaan van invloed is op dieren in het wild en hun huizen. Zelfstandige Eric Desmet legde vast hoe octopussen kunststofafval gebruiken als bescherming tijdens het duiken in de Franse Rivièra. De 55-jarige duiker ziet regelmatig koppotigen met alles van plastic flessen tot blikjes en zelfs banden om zich te verbergen voor roofdieren in de open lucht. Eric zei: "Natuurlijk proberen we de rommel van de zee te verwijderen, maar in de zomer is er een beetje meer.