Chauffeurs De Lijn gaan morgen weer (gedeeltelijk) aan het werk

Al drie dagen rijdt er amper een bus in Limburg, maar vanaf morgen moet daar verandering in komen. De vakbonden hebben zopas besloten om over te gaan tot alternatieve acties. Daar ging een hele dag vergaderen aan vooraf. Grootste struikelblok: krijgen de buschauffeurs ‘20 à 30 minuten’ pauze of zou er ‘minimaal 25 minuten’ op papier staan?