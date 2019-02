Boasson Hagen pakt eerste zege van het seizoen in Valencia, Teuns knap vierde

Boasson Hagen heeft de openingstijdrit van de Ronde van Valencia gewonnen. De Noor van Team Dimension Data was in de chronorit van een dikke tien kilometer vijf seconden sneller dan de Spanjaard Ion Izagirre. Onze landgenoot Dylan Teuns (voor het eerst in dienst van Bahrain-Merida) was met een knappe vierde plaats de beste Belg.

LEES MEER.UCI komt met nieuwe rankings, Greg Van Avermaet meteen aan kop

De 70ste editie van de vijfdaagse Ronde van Valencia begon met een indivi­duele tijd­rit over 10,2 km in Orihuela die eindigt met een klimmetje van 600m aan 9%. Meteen een stevig opwarmertje voor al die grote kanonnen die in Spanje aan de start kwamen. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Tourwinnaar Geraint Thomas en wereldkampioen Alejandro Valverde om er maar een paar te noemen.

De Nederlandse tijdritspecialist Jos van Emden zette met 13’05” de eerste richttijd neer, maar die werd al snel verbeterd door Edvald Boasson Hagen. De Noor van Dimension Data ging tien tikken sneller dan Van Emden en alle grote kanonnen die na hem kwamen zouden hun tanden stuk bijten op zijn toptijd. Ion Izagirre werd tweede op vijf seconden, Tony Martin zevende op zeven seconden. Dylan Teuns finishte knap als vierde op acht seconden van Boasson Hagen en mag de komende dagen dromen van de leiderstrui. Al staan kleppers als Valverde (veertien seconden) en Dan Martin (twintig seconden) niet ver uit de buurt. Jürgen Roelandts werd op 24 seconden vijftiende. Dat was drie seconden trager dan Tourwinnaar Geraint Thomas. Greg Van Avermaet eindigde bij zijn debuut voor CCC als 29e.

Rituitslag

1. Edvald Boasson Hagen (Noo/Dimension Data)

2. Ion Izagirre (Spa/Astana) + 5”

3. Tony Martin (Dui/Team Jumbo-Visma) +7”

4. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Merida) +8”

5. Jos van Emden (Ned/Team Jumbo-Visma) + 10”

6. Nelson Oliveira (Por/Movistar) + 11”

7. Pello Bilbao (Spa/Astana) + 13”

8. Alejandro Valverde (Spa/Movistar) + 14”

9. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) + 19”

10. Dan Martin (Ier/UAE-Emirates) + 20”

13. Geraint Thomas (GBR/Team Sky) +21”

15. Jürgen Roelandts (GBR/Movistar) +24”

29. Greg Van Avermaet (Bel/CCC) +30”

Dylan Teuns Foto: Wim Vos

Oliver Naesen Foto: Wim Vos