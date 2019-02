Portret van overleden basketicoon Tony Souveryns: “Het is allemaal de schuld van Armand Pien”

Tongeren -

Woensdagochtend is de gewezen Limburgse basketspeler en -coach Tony Souveryns in het ziekenhuis in Leuven overleden aan de gevolgen van kanker. De slepende ziekte had hem al een tijd in de greep en toch leek er enkele maanden geleden zon aan de einder te schijnen. Maar het ‘slotbezoek’ en de laatste, afsluitende bloedcontrole zorgden opnieuw voor onrust. Die ‘herval’ kwam het lichaam van Tony Souveryns niet meer te boven. Tongeren, Limburg en België verliezen daarmee een topper op alle vlak. Gerespecteerd door vriend en tegenstander als speler, coach en tv-commentator.