Tijdens de State of Union dinsdag, de jaarlijkse speech van de Amerikaanse president, zorgde Donald Trump voor een opmerkelijke gast. Zo had hij Joshua uitgenodigd: een kerel van 11 jaar die als achternaam ook Trump heeft. De jongen wordt gepest vanwege zijn achternaam, dus vonden Donald en Melania het een goed idee om de scholier uit te nodigen en te tonen dat ze achter hem staan. Joshua zelf vond dat duidelijk veel minder belangrijk… en viel in slaap.