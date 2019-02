Denise Betsema wint in Maldegem, Sanne Cant overkop

Denise Betsema heeft de Brico Cross in Maldegem gewonnen. Ze reed samen met haar ploeggenoot Laura Verdonschot weg halfweg koers. In de voorlaatste ronde nam ze dan afstand om solo aan te komen. Wereldkampioene Sanne Cant sukkelde in het zand en kwam na een tuimeling niet meer in het verhaal voor.

Al snel ontstond er een kopgroep van vier rensters. De twee ploeggenotes Laura Verdonschot en Denise Betsema (Marlux- Bingoal), en Annemarie Worst en Yara Kastelijn reden ongeveer een halve koers voor het peloton uit, tot Worst een slipper maakte in een bocht en daardoor ook Kastelijn ophield.

Dat was het signaal voor het duo van Marlux-Bingoal om door te trekken. Kastelijn leek even weer de aansluiting te maken, maar moest door een foutje in het zand de twee koploopsters toch weer laten rijden. In de voorlaatste ronde moest Verdonschot Betsema laten rijden en die gaf de overwinning niet meer af.

Wereldkampioene Sanne Cant kwam nooit in het stuk voor. Ze kwam de eerste zandstroken niet vlot door en viel zelfs. Cant moest meteen achtervolgen en naarmate de cross vorderde, zakte ze verder weg. Uiteindelijk werd ze zesde na een sprint tegen Katie Compton . “Het was afwachten wat de benen zouden doen na het WK van afgelopen weekend, maar dat viel mee tot ik overkop ging in het zand. Dat was niet zo goed voor mijn rug eerlijk gezegd”, zegt Cant.

Voor Betsema was het de elfde overwinning van het seizoen, maar wel een belangrijke. “Ik had wat recht te zetten na het NK en WK”, zegt de Nederlandse, “daar was ik telkens vierde.”

De volledige uitslag

1. Denise Betsema (Ned)

2. Laura Verdonschot

3. Annemarie Worst (Ned)

4. Yara Kastelijn (Ned)

5. Alice Maria Arzuffi (Ita)

6. Sanne Cant

7. Katie Compton (VS)

8. Ellen Van Loy