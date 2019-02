Toni Etneo staat terecht voor stalking en belaging maar vraagt vrijspraak

Zonhoven -

De 61-jarige bekende Zonhovense wijnhandelaar Toni Etneo hangt 15 maanden cel boven het hoofd voor het stalken en belagen van zijn ex. Ook verdenkt het parket hem ervan de vrouw, haar vader en een man met wie ze tijdelijk een relatie had, klappen te hebben gegeven. “Naar de buitenwereld houdt hij de schone schijn hoog, maar wanneer je aan zijn ego raakt, verandert hij in iemand totaal anders. Een Jekyll and Hyde-figuur.” De verdediging vraagt de vrijspraak. “Sfeerschepping rond een gekwetst man en feiten die we moeten nuanceren”, klonk het woensdag in de Hasseltse rechtbank.