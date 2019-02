Een Russisch koppel is opgepakt nadat ze hun baby van amper vier maanden onverantwoord hebben behandeld. De twee waren als straatmuzikanten in het Maleisische Kuala Lumpur een optreden aan het geven toen het publiek alarm sloeg. De moeder zat op de grond en maakte dansbewegingen terwijl de vader hun baby in het rond zwierde. Passanten verwittigden de politie, en die namen het koppel mee.