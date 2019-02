Tyra Banks wil een op de modellenwereld geïnspireerd pretpark openen

Tyra Banks (45) heeft grootse plannen: ze wil een pretpark openen in Californië dat draait rond alles wat met de modellenwereld te maken heeft. En die plannen zijn bijzonder concreet: Modelland opent al in 2019 de deuren. Ze wil zo "modellenwerk naar de massa brengen".

Tyra Banks was al de vrouw achter 'America's Next Top Model', voormalig Victoria's Secret-model, succesvolle zakenvrouw en schrijfster van het semibiografische boek 'Modelland'. Aan dat rijtje voegt ze nu nog iets toe: pretparkeigenaar. In 2019 opent in Santa Monica Place in Californië een park van 21.000 vierkante meter dat wordt genoemd naar dat boek.

Het is de bedoeling dat er interactieve attracties komen waarvan je foto's op sociale media zult kunnen delen, maar ook winkeltjes en restaurants die zorgvuldig door Banks zullen worden geselecteerd. Het moet een soort van fantasiewereld worden waar alles rond modellen draait. "Ik wil die wereld naar de massa brengen", zegt ze in een reactie aan WWD. "Mannen, vrouwen, gezinnen en alle generaties zijn welkom. Dit wordt het eerste pretpark van vele."

Geïnspireerd door Disneyland

Ze ziet het dus groots en wil Modelland uitbouwen tot een gevestigde waarde. "Het wordt een permanente attractie die wordt verankerd in het winkelcentrum. Ik werd geïnspireerd door Disneyland, een plaats waar ik als kind veel naartoe ging. Ik ben al een jaar aan het idee achter Modelland aan het werken. Iedereen zal er kunnen binnenkomen en zich model voelen. Het draait allemaal rond inclusiviteit."