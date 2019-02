Opvallend: Sanne Cant is niet meer de primus op de UCI-ranking

Vos (rechts) springt door de bronzen medaille op het WK over Cant (midden) naar de eerste plek op de UCI-ranking Foto: Photo News

Wereldkampioene veldrijden Sanne Cant staat niet meer op 1 in de UCI-ranking. Opvallend, want Cant won afgelopen zaterdag nog het wereldkampioenschap. Vos, derde op het WK, springt naar de eerste plaats. Dat is te lezen op de website van Wielerflits.

Vos springt naar de eerste plaats op de ranking na haar bronzen medaille op het WK vorige zondag. Voor die plaats kreeg ze 320 UCI-punten. In 2017 werd Vos pas 18de, maar omdat de ranking rekening houdt met de resultaten van de laatste 12 maanden, valt het WK-resultaat van vorig jaar nu dus weg. Vos kreeg ook veel punten voor haar vier gewonnen wereldbekermanches. De combinatie van de resultaten van Vos van het afgelopen jaar, zorgen er nu dus voor dat de Nederlandse met 16 punten over wereldkampioene Cant springt. Want doordat Cant vorig jaar ook wereldkampioene werd, kreeg ze voor het WK dit jaar dus geen extra punten.

Lang zal Cant niet moeten wachten om opnieuw op 1 te staan, want Vos verliest vandaag 40 punten door niet aan de start te staan van de Brico Cross in Maldegem.