Genk -

De laterale weg richting Hasselt is afgesloten vanaf Maxi Zoo tot aan brasserie De Wennel. Een vrachtwagen is in panne gevallen en blokkeert de uitrit. Wie de winkels wil bereiken kan parkeren aan de overzijde en te voet oversteken. Of nog beter: met de fiets komen. De politie is ter plaatse voor verkeersbegeleiding.