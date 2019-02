Roekeloze chauffeur (21) veroorzaakte helse achtervolging in Bree: “Ondertussen is hij verlamd door een kogel”

Bree / Houthalen-Helchteren -

Een 21-jarige man uit Houthalen-Helchteren moest zich woensdag voor de Tongerse rechtbank verantwoorden omdat hij in 2016 een helse achtervolging veroorzaakte nadat hij op de vlucht sloeg voor een verkeerscontrole in Bree. Tijdens de dollemansrit ramde hij een politiecombi in de flank. In Meeuwen-Gruitrode werd hij tot stilstand gebracht. Een jaar later gebeurde hetzelfde in Nederland. “De agenten schoten op de wagen. Mijn cliënt werd door een kogel geraakt in de rug en zal levenslang verlamd zijn”, klonk het bij zijn advocaat. De procureur vroeg ondanks zijn beperking toch een celstraf van acht maanden en een geldboete van 600 euro voor de feiten in Bree.