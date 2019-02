Drugsverslaafde dertiger riskeert 20 maanden voor diefstal in Colruyt: “Ik doe wat ik wil, fucking rechter!”

Genk / Tongeren -

Een 35-jarige man verscheen woensdag stoned voor de Tongerse rechter en dat verliep niet zonder slag of stoot. De man werd de nacht voordien opgepakt omdat hij voor de zoveelste keer betrapt werd in het bezit van cannabis en speed. Woensdag moest hij zich verantwoorden voor de diefstal van 650 euro uit de Colruyt in Genk. “Als ik drink, drink ik zoveel ik wil. Als ik een joint rook, rook ik een joint. Ik doe in mijn leven wat ik wil, fucking rechter!”