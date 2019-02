Peter Vandermeersch stopt als hoofdredacteur bij NRC

Peter Vandermeersch, voormalig hoofdredacteur De Standaard, stopt na de zomer als hoofdredacteur van de Nederlandse krant NRC, een functie die hij de voorbije negen jaar uitoefende.

Vandermeersch wordt correspondent voor NRC in Parijs. “Ik heb twee zielen in mijn borst: die van een schrijvend journalist en die van een organisator. Straks ga ik met veel enthousiasme terug dat doen waarvoor ik ooit journalist werd: schrijven”, aldus Vandermeersch.

Voor hij hoofdredacteur werd bij NRC werkte Vandermeersch voor De Standaard. Hij was onder meer correspondent in Parijs (1991-1995) en New York (1998-1999). Van 1999 tot 2010 was hij hoofdredacteur.