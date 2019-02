Maasmechelaar (32) riskeert 30 maanden voor 180 gram cannabis: “Dat zijn toch maar 350 joints?”

Maasmechelen -

Een 32-jarige man uit Maasmechelen riskeert een opsluiting van dertig maanden en een geldboete van 8.000 euro omdat hij twee keer door de politie betrapt werd op het bezit van cannabis. Door druggerelateerde berichten in zijn gsm is de procureur ook zeker dat de man dealde. Tijdens een huiszoeking vonden agenten zo’n 180 gram cannabis in een koelbox. “Voor eigen gebruik”, zo klonk het. “Dat zijn toch maar 350 joints, zo veel is dat toch niet?”