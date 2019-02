De griepepidemie in ons land is nu officieel ingeluid. Tussen 28 januari en 3 februari 2019 hebben 365 personen per 100.000 inwoners een huisarts geraadpleegd voor griepsymptomen. Daarmee is de epidemische drempel van 157 raadplegingen per 100.000 inwoners voor de tweede week op rij overschreden en luidt Sciensano woensdag formeel de start van de griepepidemie in.