ANALYSE. Waarom Aperam ondanks een omzet van 4,7 miljard een investering van 200 miljoen in Genk in de diepvries steekt

De producent van roestvast staal Aperam schort een investering van 200 miljoen euro in zijn fabriek in Genk op. Dat meldt het bedrijf vanmorgen bij de publicatie van de jaarcijfers. Aperam heeft er een moeilijk jaar opzitten, met een daling van de nettowinst met 11 procent. De impact van het opschorten van de investering is nog niet duidelijk.