Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Dat heeft de partij deze voormiddag beslist.

Nadat Schauvliege gisterenavond ontslag nam, moest CD&V op zoek naar een nieuwe minister. In die zoektocht kwam ze al snel bij Koen Van den Heuvel terecht. Op de vergadering van de Vlaamse fractie deze voormiddag werd de 54-jarige Van den Heuvel officieel aangeduid als nieuwe minister. Hij neemt de bevoegdheden van Schauvliege integraal over.

Van den Heuvel is geen onbekende in het Vlaamse politieke landschap. Hij zetelt al 15 jaar in het Vlaams Parlement, waar hij sinds 2009 ook fractieleider is voor CD&V. Zijn parlementair werk spitste zich vooral toe op het algemeen beleid, financiën en begroting, binnenlands bestuur en werk. In zijn gemeente Puurs (sinds de fusie begin dit jaar Puurs-Sint-Amands) is hij al sinds 1997 burgemeester.

Electoraal gewin boven dossierkennis

De keuze voor Van den Heuvel is geen grote verrassing. Als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in de kieskring Antwerpen moet hij op 26 mei de strijd aangaan met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die strijd belooft niet vanzelfsprekende te worden, zeker omdat Antwerpen voor CD&V al jaren een echte probleemprovincie is, getuige de zwakke scores van de afgelopen jaren en de mislukte verhuizingsoperatie van Van den Heuvels dorpsgenoot Kris Peeters naar Antwerpen.

Door Van den Heuvel - in 2014 goed voor 16.775 stemmen - op goed drie maanden voor de verkiezingen minister te maken, hoopt CD&V dus een tegengewicht te kunnen bieden voor De Wever. De naamsbekendheid van het ministerschap moet hem daarbij ruggensteunen. Het mag dus duidelijk zijn: dit is een staaltje Realpolitik van het hoogste niveau. Partijvoorzitter Wouter Beke had ook de keuze kunnen maken voor parlementsleden Robrecht Bothuyne of Lode Ceyssens, figuren met meer dossierkennis, maar hij doet dat bewust niet. Niet alleen beseft Beke dat in de laatste drie maanden toch amper nog iets gerealiseerd kan worden, hij weet ook als geen ander dat het in mei alle hens aan dek is als CD&V op Vlaams niveau niet buitenspel wil worden gezet. De keuze voor Van den Heuvel is dus een keuze voor electoraal gewin op korte termijn. En na mei ziet de partij dan wel weer verder.