Analyse van onze journalist: “Wouter Beke redt niet alleen zijn partij, maar ook zichzelf”

Joke Schauvliege (CD&V) kon niet anders dan ontslag nemen als minister of ze zou straks wel de ambities van partijvoorzitter Wouter Beke om het land mee te besturen – en wie weet zelfs premier te worden – kunnen fnuiken. Haar leugen over de klimaatcomplotten die zogezegd vastgesteld waren door Staatsveiligheid, zou CD&V te lang blijven achtervolgen. Het imago van eerlijke partij zou zoveel schade oplopen dat die nauwelijks te herstellen was.