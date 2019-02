Salma Hayek is trots op haar grijze haartjes

Ook Hollywoodsterren worden een dagje ouder en actrice Salma Hayek (52) probeert dat niet te verbergen. Zij poseert voor een foto op Instagram met haar duidelijk zichtbare grijze haartjes en een glimlach.

“Ik ben trots op mijn witte haren”, schrijft ze onder het kiekje waarop ze trouwens ook geen make-up draagt. Hayek staat erom bekend dat ze niet veel problemen heeft met ouder worden. In 2017 zei ze in een interview met The New York Times dat ze haar lokken niet liet verven om bepaalde redenen. Een daarvan? “Ik heb gewoon het geduld niet om lang stil te blijven zitten. Ik wil me ook niet proberen jonger voor te doen dan ik ben en tijdens dat proces vergeten van het leven te genieten”, klonk het.

Veel dames trekken de eerste grijze haren wél uit. Maar krijg je er dan echt meer terug in de plaats? Volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt is dat een hardnekkige mythe. “Op termijn krijg je er sowieso meer. Verwijder die eerste haartjes dus gerust.” Wie de eerste grijze lokken wel wil verdoezelen, kan kiezen voor een kleurspoeling die dicht bij je eigen haarkleur aanleunt. “Zo’n zachte spoeling gaat lichtjes vervagen, waardoor je nooit met een duidelijke uitgroei zit. Herhaal om de zes tot acht weken”, zegt hij.