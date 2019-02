Naakte man zorgt voor opschudding in Weert

De politie heeft maandagochtend een man aangehouden die naakt door het centrum van Weert liep. De man kon ingerekend worden door vijf agenten en werd teruggebracht naar een psychiatrisch centrum.

De naaktloper werd rond half elf opgemerkt toen hij alleen nog met z’n sokken aan over het Bassin, in het centrum van Weert, tegen het verkeer inliep. Politieagenten wisten hem aan te houden. De arrestatie verliep niet makkelijk, omdat de man stevig verzet bood. Vijf agenten moesten eraan te pas komen om de verwarde man in de boeien te slaan.

De man is bewoner van een psychiatrisch centrum in Overijssel, waar hij inmiddels naar toe is gebracht.