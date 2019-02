Duiker zwemt tientallen meters onder dichtgevroren meer... in een Speedo

De 54-jarige Petr Kapoun is een freediver in hart en nieren. Hij duikt in meren en kan lang met ingehouden adem onder water blijven. Maar de duik in het Milada meer in Tsjechië is wel heel speciaal. Hij snijdt twee grote gaten in het dichtgevroren meer en zwemt met enkel een Speedo-zwembroek en een duikbril aan onder het ijs. Hij legde een geel touw om de duik van tientallen meters onder het ijs te begeleiden. Hij kan zonder probleem van bevroren punt A naar bevroren punt B geraken.